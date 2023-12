Adeptos do Coventry vestidos 'à Sporting': Impacto de Gyökeres sentido no Natal

Snap. Got to say, it stung a little when ordering it! pic.twitter.com/2G6vi6sqHr — FPL Shake n Bake (Brett) (@FplShakenbake) December 25, 2023

O impacto de Viktor Gyökeres tem sido por demais evidente no Sporting, na primeira época do avançado ao serviço dos leões, mas a marca do internacional sueco também se faz sentir além fronteiras, mais precisamente num local onde ainda deixa saudades. Gyökeres chegou a Alvalade proveniente do Coventry City, emblema cujos adeptos ainda hoje recordam 'Vik' e fizeram questão de o assinalar nas redes sociais.Isto porque foram vários os adeptos do emblema do Championship (2ª divisão inglesa) que receberam um presente especial, neste caso a camisola de Gyökeres, só que equipado... à Sporting. Tudo começou com um vídeo partilhado por um pequeno adepto do Coventry e que se tornou viral só que tal exemplo deu lugar a outras demonstrações de amor em relação ao avançado nórdico.Quer através de fotografias em que envergavam a camisola de Gyökeres com o equipamento principal dos verdes e brancos quer com o nome do sueco estampado na 'camisola CR7' que os leões apresentaram nesta temporada, os jovens adeptos dos skyblues não deixaram de partilhar as prendas especiais que tinham recebido nesta altura festiva. E nem o próprio Sporting deixou de assinalar o momento especial que os fãs do Coventry partilharam.