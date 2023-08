Ainda sem qualquer oficialização por parte dos dois clubes, a verdade é que os adeptos do Lecce já dão Hjulmand por perdido para o Sporting , ao ponto de inundarem as redes sociais do jogador com mensagens de agradecimento pelas últimas três temporadas.Hjulmand, recorde-se, chegou ao Lecce no verão de 2021 como um relativo desconhecido, proveniente dos austríacos do Admira Wacker, e por ‘meros’... 170 mil euros. Desde então subiu na hierarquia do clube, ao ponto de ter conquistado a braçadeira de capitão, o que também é sintomático do seu perfil de liderança, com 24 anos.