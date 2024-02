Adeptos do Sporting em Berna trocarão vouchers por bilhetes no Best Western Plus Hotel Bern

O Sporting já anunciou as informações aos adeptos que vão acompanhar a equipa no jogo com o Young Boys, relativo ao Playoff da Liga Europa, que será disputado na quinta-feira, às 18h45 (17h45 em Lisboa), na Suíça.Os sportinguistas terão de trocar os vouchers que receberam pelos bilhetes que estarão disponíveis no Best Western Plus Hotel Bern (quarta-feira das 14h00 − 20h00 e na quinta-feira das 10h00 – 17h30), uma unidade hoteleira situada a 300 metros do ponto de encontro designado, a Aarbergergasse. Deste local, os leões partirão em cortejo por volta das 16h15 até ao estádio, um trajeto que deverá demorar cerca de 45 minutos e que será acompanhado pelas autoridades suíças. Os restantes adeptos poderão chegar ao recinto desportivo por comboio, desde a estação central de Bern ("Bern Main Station") para saída na estação "Bern Wankdorf" ou, se preferirem o autocarro, devem apanhar o n.º 20 com a direção "Wankdorf Bahnhof".Sublinhando que os vouchers não dão acesso ao recinto desportivo, o Sporting pede fair play aos seus adeptos, lembrando que o clube está proibido de vender bilhetes para as deslocações europeias nos próximos dois anos, uma pena entretanto suspensa, e que será cumprida em caso de novas infrações. Para terminar, a direção leonina ainda revela que é permitida a venda de bebidas alcoólicas no estádio.