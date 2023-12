Adeptos do Sporting em Guimarães devem concentrar-se nas traseiras da esquadra da PSP

Os cerca de 1.500 adeptos leoninos que vão assistir ao V. Guimarães-Sporting, no Estádio D. Afonso Henriques - sábado às 18h00 -, devem concentrar-se por volta das 14h30 nas traseiras da esquadra da Polícia de Segurança Pública de Guimarães, que está situada nas imediações do recinto desportivo.O percurso para o reduto vimaranense irá iniciar-se às 15h45 para permitir aos sportinguistas que estejam à porta do respetivo setor às 16h00, o horário agendado para abertura dos portões.A direção do Sporting apela a todos os seus sócios que mantenham uma conduta de fair-play.