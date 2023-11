Adeptos do Sporting esgotam bilhetes para o dérbi com o Benfica

A equipa do Sporting vai contar com o apoio dos seus adeptos no dérbi com o Benfica, na Luz, agendado para domingo às 20h30, pois no segundo dia os cerca de 3.500 bilhetes esgotaram. O clube de Alvalade colocou à venda as entradas que recebeu a um preço unitário de 31 euros na segunda-feira e, como tem sido habitual, nos primeiros dias a comercialização foi exclusiva aos adeptos mais fiéis.