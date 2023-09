Adeptos do Sporting poderão licitar as camisolas dos jogadores durante os jogos

O Sporting vai estrear este domingo, durante a partida contra o Moreirense, a contar para a 5.ª jornada do campeonato, uma parceria com a plataforma 'MatchWornShirt', que dá aos adeptos leoninos a possibilidade de licitar as camisolas dos seus jogadores favoritos a partir do momento em que o apito inicial soa pela primeira vez. As camisolas serão autênticas e exclusivas de forma a preservar todos os elementos do próprio jogo, conferindo assim um valor distintivo a quem as conseguir adquirir.

A parceria entre as duas partes foi anunciada este domingo através da página oficial da 'MatchWornShirt' nas redes sociais, informando que o primeiro leilão será já no duelo deste domingo, diante dos cónegos, que começa às 20h30.





MatchWornShirt @SportingCP



Teaming up for an exciting partnership and bringing the match closer to you. Shirts worn by your favourite players, game after game, will be exclusively available on the MatchWornShirt platform starting today from kick-off https://t.co/uzpEHOoz40 pic.twitter.com/EL5ifTRTXl