Adeus Sporting: Ayase Ueda já está em Roterdão para assinar com o Feyenoord

Na iminência de perder Youssef Chermiti para o Everton, negócio que tal como o nosso jornal adiantou, está muito perto de se concretizar , o Sporting já sabe que não substituirá o jovem avançado, de 19 anos, pelo seu alvo preferencial, Ayase Ueda.O japonês, de 24 anos, viajou na manhã desta quarta-feira para Roterdão, para ser apresentado pelo Feyenoord - o anúncio deverá acontecer nas próximas horas -, que vai pagar 9 milhões de euros fixos pelo passe do futebolista ao Cercle Brugge, prometendo mais 1,25 em objetivos e 20% numa futura venda do internacional nipónico.Ueda, recorde-se, chegou a ser o plano B de Viktor Gyökeres, hoje jogador do Sporting, mas continuou na lista caso um dos dianteiros abandonasse Alvalade - Chermiti ou Paulinho. Os leões sabiam que a concorrência era forte e têm, apurámos, outros alvos em carteira, apesar de neste momento terem promovido o jovem Rodrigo Ribeiro, de 18 anos, aos trabalhos da equipa principal.