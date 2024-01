Afonso Moreira após a renovação pelo Sporting: «É a minha primeira casa»

Afonso Moreira revelou-se "muito feliz" por ter renovado até 2028, um contrato que está agora blindado com uma cláusula de 60 M€. "É um sentimento de extrema felicidade, um sonho de menino que realizei e agora quero retribuir esta oportunidade. Desde os 8-9 anos comecei a fazer torneios pelo Sporting e depois vim morar aqui para a Academia onde fiquei viver até hoje. Foi aqui que recebi todo o apoio para me desenvolver como jogador e como pessoa. Esta não é a minha segunda casa, é a minha primeira casa", afirmou o extremo, à Sporting TV, onde agradeceu a todos os profissionais com quem trabalhou em Alcochete: "Todas as pessoas foram importantes, e agora só me cabe trabalhar para mostrar que o trabalho feito até aqui foi bem feito".O jovem ainda recordou o momento da estreia na equipa principal, frente ao Vizela na 1ª jornada, e espera agora seguir de exemplo a todos os jovens leões. "A estreia foi o realizar do sonho e do trabalho. A equipa principal é o objetivo de todos os miúdos que trabalham aqui na Academia. Eu agora sou mais um para eles acreditarem no sonho... Foi inexplicável", acrescentou o jovem que agora pretende "retribuir o apoio que recebeu dos adeptos".