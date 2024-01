Afonso Moreira já está em Barcelos para reforçar o Gil Vicente por empréstimo do Sporting

Afonso Moreira está muito perto de ser oficialmente apresentado como reforço do Gil Vicente, tal comoadiantou no sábado. O ala, de 18 anos, chega a Barcelos por empréstimo do Sporting.Aliás, o jovem está já no Minho, tendo tido a oportunidade de assistir à vitória da sua nova equipa sobre o V. Guimarães, no domingo. A sua integração nos trabalhos da equipa de Vítor Campelos está programada para esta terça-feira.