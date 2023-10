AG SAD do Sporting: Todos os 6 pontos aprovados com 99,997%

Todos os 6 pontos que foram a votos na Assembleia Geral dos acionistas da SAD do Sporting, que decorreu hoje no Auditório Artur Agostinho, em Alvalade, foram aprovados com 99,997%. Os pontos em discussão eram relativos ao Relatório e Contas da SAD de 2022/23 e sobre remunerações.1. Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas relativos ao exercício findo em 30 de junho de 2023;2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados relativos ao exercício findo em 30 de junho de 2023;3. Proceder à apreciação global da administração e fiscalização da Sociedade;4. Apreciar, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 26.ºG, n.º 4 do Código dos Valores Mobiliários, o relatório sobre remunerações elaborado pelo Conselho de Administração;5. Apreciar e aprovar a proposta de remuneração variável a atribuir aos membros executivos do Conselho de Administração da Sociedade elaborada pela Comissão de Acionistas relativa ao exercício de 2022/23;6. Apreciar e aprovar a política de remuneração dos titulares dos órgãos sociais da Sociedade elaborada pela Comissão de Acionistas para o exercício de 2023/24.