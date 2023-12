Agora é oficial: Diomande convocado para a CAN pela Costa do Marfim

OFFICIEL : La LISTE de la Côte d’Ivoire pour la CAN 2024 ! pic.twitter.com/8CZKpKDGDI — Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) December 28, 2023

Agora sim é oficial e Ousmane Diomande irá mesmo desfalcar o Sporting no próximo mês. O central de 20 anos integra a lista de convocados da Costa do Marfim para a fase final da CAN, num lote que foi divulgado esta quinta-feira. O defesa dos verdes e brancos estará assim ao serviço dos elefantes na competição que decorre entre 13 de janeiro e 11 de fevereiro, sendo ausência forçada nas opções de Rúben Amorim.Recorde-se que Diomande estará ainda no lote de convocados do Sporting na visita de sábado ao Portimonense, juntando-se só depois aos trabalhos da Costa do Marfim, seleção que irá disputar a fase final da CAN em sua casa.A seleção orientada por Jean Louis Gasset irá defrontar Guiné-Bissau (13 de janeiro), Nigéria (18 de janeiro) e Guiné Equatorial (22 de janeiro) na fase de grupos da competição africana. Além de Diomande, também Geny Catamo tem presença confirmada na prova, só que ao serviço de Moçambique.