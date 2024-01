Aí está St. Juste: central mostra-se no relvado no treino do Sporting

O Sporting regressou este domingo aos treinos, no rescaldo da vitória em Chaves (0-3), numa sessão em que Rúben Amorim só contou com os suplentes e jogadores menos utilizados na partida em Trás-os-Montes, alguns miúdos da formação e ainda... St. Juste.





Apesar de o Sporting ter referido, na informação de treino disponbilizada, que o central continua "sob a alçada do departamento médico", a recuperar de uma entorse no tornozelo esquerdo, o próprio partilhou nas redes sociais uma fotografia onde surge equipado, com um colete, e ladeado por Franco Israel, Francisco Canário, Gabriel Melo, José Silva, Adam Arvelo e Afonso Moreira. Logo, um pormenor que indicia que o holandês está recuperado.St. Juste, recorde-se, está de fora das opções do Sporting desde 4 de dezembro, dia da receção ao Gil Vicente. O holandês entrou em campo no início da 2ª parte mas foi forçado a sair aos 67', devido à referida entorse.A imagem partilhada esta tarde pelo holandês, no final de um minijogo, prova que o defesa já está a trabalhar no relvado e com bola, ou seja, está cada vez mais próximo de voltar às opções de Rúben Amorim.