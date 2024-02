Ainda os episódios no Famalicão-Sporting: Veja como ficou um adepto após a carga policial

O encontro entre Famalicão e Sporting não se realizou no sábado, ainda tem nova data por definir e ficou marcado, além do adiamento devido ao protesto policial, pelos desacatos que ocorreram fora do Estádio Municipal de Famalicão. Além dos 6 feridos registados nos confrontos de ontem entre as claques de leões e famalicenses, entre eles um responsável do Famalicão que ficou com um traumatismo craniano e foi avaliado no hospital de Braga, existiram ainda queixas de adeptos leoninos relativamente ao comportamento das autoridades.Nesse sentido, nas redes sociais surgiram relatos de contestação em relação à forma como a PSP lidou com a situação dos confrontos entre claques de ambas as equipas, ao ponto de um adepto visitante ter ficado em mau estado, neste caso com a cabeça ensaguentada. De acordo com testemunhos de pessoas presentes na zona junto ao Estádio do Famalicão, tal situação em relação ao adepto sportinguistado visado sucedeu no momento da carga policial da Unidade Especial da PSP sobre elementos casuais do Sporting, na sequência dos confrontos com famalicenses num café nas imediações do estádio.Ora, face ao pequeno reforço policial na altura, os elementos do Corpo de Intervenção da PSP atuaram sobre as centenas de adeptos sportinguistas na rua onde sucederam os desacatos - na zona próxima à entrada do setor dos visitantes -, acabando por 'varrer' praticamente qualquer adepto que surgisse na rua. Nesta situação, segundo os depoimentos de pessoas presentes no local, um adepto que se encontrava sereno e sem incitar a qualquer ato de violência na zona mais abaixo da referida rua, foi visado por um dos elementos da PSP, ao ponto de ser alvo de um golpe com o cacetete na cabeça.De pronto, alguns elementos próximos tentaram averiguar-se sobre o estado clínico do adepto, acabando por contactar o INEM, que chegou ao local poucos minutos depois e prestou uma assistência médica ao adepto que estava ensaguentado. Nessa altura, os elementos do Corpo de Intervenção da PSP conseguiu disperar os adeptos pertencentes às claques e presentes no local, arrastando-os até à zona da rotunda próxima ao Pingo Doce (numa área adjacente às imediações do Estádio Municipal de Famalicão), antes de criarem um perímetro de segurança de modo a repôr a ordem.Nesta peça poderá ver as imagens do estado em que ficou um dos adeptos que foi alvo da carga policial em Famalicão.