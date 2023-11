Alarme na Atalanta: Gasperini tem várias dores de cabeça antes da receção ao Sporting

O Sporting e a Atalanta vão defrontar-se na quinta-feira, em Bérgamo, com diferentes níveis de motivação: os leões golearam com tranquilidade o Dumiense (8-0) , na Taça de Portugal, e estão praticamente na máxima força, exceção feita ao lesionado Fresneda; já os italianos perderam na receção ao Nápoles (1-2) , jogo que deixou marcas nos jogadores e deu dores de cabeça a Gian Piero Gasperini.Com efeito, e como é esta segunda-feira noticiado pela imprensa italiana, o técnico de 65 anos ainda não sabe se pode contar com vários habituais titulares na receção aos leões. Por um lado, o ala direito Davide Zappacosta foi forçado à substituição aos 33 minutos do encontro contra os gli azzurri devido a uma entorse num tornozelo. Mais tarde, aos 76 minutos, também Kolasinac, ala esquerdo, teve de sair, com queixas num gémeo após duelo com Osimhen.Além deste dois infortúnios, há ainda a registar o facto de Rafael Tolói e José Palomino, ambos centrais de 33 anos, estarem a recuperar de lesões musculares. Ou seja, além de Zappacosta e Kolasinac, também os dois centrais permanecem em dúvida para o embate com os leões.Dadas as possíveis ausências deste quarteto - ou pelo menos, de parte dele - abre-se uma porta de oportunidade para Giovanni Bonfanti, central de 20 anos que estreou-se pela Atalanta precisamente no desaire contra o Nápoles. Curiosamente, o defesa e internacional pelas camadas jovens de Itália enfrentou os sub-20 de Portugal no dia 21.