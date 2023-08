Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Alarme no corredor: as dores de cabeça do Sporting Matheus Reis saiu mais cedo devido a queixas físicas e Nuno Santos nem subiu ao relvado. Amorim equaciona plano B com Afonso Moreira





• Foto: Vítor Chi