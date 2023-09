Alvalade em obras: artista Daniel Eime assina mural

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por DANIEL EIME (@daniel.eime)

O Sporting já está a proceder à pintura das zonas de onde foram retirados os azulejos que ornamentavam o exterior do estádio e uma das fachadas levará a assinatura de Daniel Eime.O artista foi o escolhido pelo clube para intervencionar uma coluna situada entre o edifício Multidesportivo e a Porta 3 do Estádio de Alvalade, integrada no espaço da Cidade Sporting e onde já existe um campo de basket. O mural resulta de uma parceria com a Galeria de Arte Urbana da Câmara Municipal de Lisboa e encontra-se neste momento em fase de conclusão.Daniel Eime é um nome destacado no panorama da arte urbana, com participação em vários projetos a nível internacional; recorre a stencils e pincéis e desenvolve a sua obra em torno de rostos e composições abstratas. Do seu portefólio fazem parte vários trabalhos em diferentes pontos dos Caminhos de Santiago de Compostela.