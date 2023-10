Alvalade está cada vez mais 2.0: novos torniquetes em todas as portas até final de 2023

Bem-vindo à ?



Neste próximo jogo irás ver os nas portas 5A e 6A. Numa primeira fase, basta passar o QR code no leitor para entrares de forma mais fácil e rápida.



Contamos contigo no Estádio José Alvalade! pic.twitter.com/u4dDfl1SA4 — Sporting CP (@SportingCP) October 20, 2023

Através de uma comunicação oficial junto dos seus sócios, no caso sobre os novos cartões de sócios (os físicos começam a chegar a casa a partir de 1 de novembro), o Sporting divulgou que irá concluir a instalação dos novos torniquetes do José Alvalade até final do ano civil de 2023, tendo operado recentemente junto às portas 5A e 6A, como pode ver nas fotografias que ilustram esta peça.Inserida no procesos de transformação do recinto, rumo a New Era 2.0, o Sporting irá, depois, revelar o momento em que os associados poderão entrar em 'casa' apenas encostando o seu telemóvel ao aparelho, fruto da tecnologia NFC, explicam. Para já, continuam a funcionar os QR Codes.