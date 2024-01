Amorim analisa a estreia de Pontelo: «Ainda vai melhorar muito. É difícil passar do Leixões para o Sporting»

Rúben Amorim analisou a estreia de Rafael Pontelo, até então o único reforço do Sporting nesta janela de transferências, na goleada () frente ao Leixões nos oitavos de final da Taça de Portugal."Bem, apesar de na primeira jogada ter controlado mal a bola. Os treinos são diferentes, começou a ter um ginásio com condições diferentes daquelas que tinha. Mas é tudo novo para ele, com cargas diferentes. Estava estipulado 45 minutos para ele. É um jogador rápido e ágil. Ainda vai melhorar muito. É difícil passar de um clube como o Leixões, com muito respeito pelo Leixões, para o Sporting em 8 dias e ter de se adaptar e jogar. Acho que esteve muito bem", atirou o técnico dos leões, em declarações aos microfones da 'Sport TV'.