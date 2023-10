Amorim chama 12 miúdos no regresso aos treinos do Sporting

Depois de três dias de folga concedidos por Rúben Amorim, o plantel da equipa principal do Sporting voltou esta quinta-feira aos treinos na ala profissional da Academia, com o técnico a contar com 12 caras da formação na sessão matinal. Segundo informações do clube de Alvalade, Pedro Bondo, Chico Lamba, Vando Félix, Diogo Abreu, Alexandre Brito, Miguel Menino, Mamede, Diogo Cabral, Rodrigo Marquês, Geovany Quenda, Pedro Silva e Diogo Pinto foram chamados à sessão da equipa principal, de modo a colmatar a ausência dos internacionais ao serviço das respetivas seleções.





Recorde-se que os jogadores do Sporting ao serviço das seleções são Geny Catamo (Moçambique), Diomande (Costa do Marfim), Gonçalo Inácio (Portugal), Hjulmand (Dinamarca), Gyökeres (Suécia), Morita (Japão), Franco Israel (Uruguai), Essugo e Eduardo Quaresma (sub-21) e Rodrigo Ribeiro (sub-19).O plantel leonino volta a treinar esta sexta-feira, de manhã, à porta fechada, na Academia.