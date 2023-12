Amorim chama três miúdos na preparação para o Gil Vicente

O Sporting realizou este sábado de manhã o penúltimo treino antes da receção ao Gil Vicente, na Liga, agendada para segunda-feira às 20h15, no Estádio José Alvalade. Na sessão de arranque do fim-de-semana na Academia dos leões, Rúben Amorim chamou três jovens jogadores dos escalões abaixo, no caso concreto Lucas Dias (médio de 20 anos), Francisco Canário (avançado de 20 anos) e Rafael Besugo (médio de 19 anos).Numa fase em que não pode contar com Fresneda e Daniel Bragança, defesa e médio que se encontram a recuperar respetivamente de uma lesão no ombro esquerdo e de um traumatismo na anca esquerda, o técnico de 38 anos trabalhou com o restante plantel na ala profissional da Academia.Na manhã de domingo, a partir das 10h00, os verdes e brancos irão realizar o derradeiro treino antes do duelo de segunda-feira contra o Gil Vicente, antes de Amorim lançar a partida, em conferência de imprensa no Auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade às 19h00.