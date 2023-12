Amorim: «Conceição? Considero que sou muito bom a segurar-me, mas há dias em que não consigo»

Rúben Amorim foi questionado esta sexta-feira sobre as declarações que fez sobre Sérgio Conceição no final do Sporting-FC Porto (2-0) "Conceição? O que prova é que sou humano. Eu considero-me muito bom a segurar-me, mas há dias em que não consigo. O que prova é que sou humano. Faz parte do jogo, mas acho que não faltei o respeito a ninguém. Todos os problema em Portugal fosse uma troca de palavras entre os treinadores, até vos facilita o trabalho. Têm de ter algo para trabalhar. Ainda estava a quente e foi assim", referiu o treinador do Sporting na antevisºao dso jogo com o Tondela marcado para sábado.