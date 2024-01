Amorim e a proposta do Chelsea por Gyökeres: «Assim que ouvi 85 milhões, pensei logo 'não chega'»

Rúben Amorim garante que Hugo Viana não lhe disse nada sobre a oferta de 85 milhões de euros do Chelsea por Gyökeres, notícia avançada por Record . Na conferência de antevisão ao jogo com o Vizela , o treinador do Sporting sublinhou não acreditar que neeste mercado de inverno alguém bata a cláusula do 'jogador sensação' leonino"Não sei nem perguntei ao [Hugo] Viana. Obviamente que fui informado da notícia e assim que disseram 85 pensei 'não chega'. Só chega aos 100. A meio da época, só sairá pela cláusula. Como não podemos controlar isso, sinto-me bastante tranquilo porque não podemos fazer nada. Obviamente que temos de ver o impacto que o Viktor tem na equipa, teríamos de mudar muita coisa, e daí o esforço da direção de só deixar sair pela cláusula jogadores que não podemos perder. Apenas ouvi o número, pensei que não chega e segui em frente. Hoje em dia, obviamente que há clubes que podem pagar 100 milhões, mas isso não controlamos. Estou certo que poderá haver propostas no verão, esta não sei porque ainda não falei com o Viana. Neste momento em janeiro, parece-me difícil que alguém venha bater os 100 milhões"."Também não me falaram nada disso, o Viana costuma falar sobre isso. Não é o jogador que precisa de mais ajuda. Há jogadores aqui como o Inácio, o Nuno Mendes quando cá estava, que precisavam de mais ajuda do treinador. O Viktor não. Mas obviamente que aumentar cláusulas estou de acordo. Envolve muita coisa. São 100 milhões ainda. Nem sabemos se os 85 são verdadeiros, mas acho que estamos confortáveis neste momento"."É como o Pote. Disseram tantas vezes que não estava a marcar, e está prestes a atingir os números de outras épocas. O Viktor dá muito mais do que golos. Tem de ter sempre dois jogadores com ele, principalmente contra equipas que jogam subidas. Ele é o jogador que fica mais zangado - de longe - por não marcar, e não quero que fique ansioso por isso. Mas já esteve três jogos sem marcar. É um jogador muito alegre, já tem maturidade. Os adeptos não precisam de estar ansiosos. Nós, ganhando os jogos, eles ficam contentes e nada preocupados. O clube quer manter o Viktor, o que sabemos é que, no fim da época, todos os clubes em Portugal precisam de vender. Neste momento é só pela cláusula, não vamos estar a sofrer por antecipação. Duvido que tenha existido uma proposta porque senão tinham-me dito. Eu penso que seria informado. Não fui e, portanto, não acredito que seja verdade. Mas não sei. 85 M€ está longe do nosso valor".