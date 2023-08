Amorim e o ambiente em Alvalade no Sporting-Famalicão: «Ajuda a tornar o jogo mais intenso»

Rúben Amorim considerou "inteiramente justa" a vitória (2-1) do Sporting diante do Famalicão, num jogo onde Paulinho voltou a ser decisivo e já conta com quatro golos em três encontros na Liga Betclic."Já sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, mas fomos competentes ao longo do jogo. Nesta fase final aguentámos o 1-0, mas durante o jogo tivemos perto de marcar. Controlámos os pontos fortes do Famalicão e a vitória é inteiramente justa", começou por referir o técnico do Sporting à Sport TV."Jogo muito emotivo com emoções à flor da pele? Faz parte, mas gosto da emoção e intensidade. Ai temos de dar mérito ao público também. É o ambiente que se quer em Alvadade. Ajuda a tornar o jogo mais intenso, faz parte e acho que todos em Portugal querem mais paixão e mais gente no estádio. Estando a atacar mais tempo temos de ter cabeça fria, chegamos à vantagem com naturalidade. Achei que os jogadores estavam com a cabeça fria, mesmo com a emoção, e fizeram o que deviam", acrescentou, tendo depois desvalorizado a veia goleadora de Paulinho neste arranque de campeonato."A vida é mesmo assim, temos momentos bons e maus. Da mesma forma que sempre desvalorizei as fases más, vou desvalorizar os quatro golos. Sabe que tem de trabalhar durante a semana para estar no próximo jogo", garantiu Amorim, que não quis falar sobre a chegada de Fresneda: "Não sei ao certo. Poderá ser nosso reforço, falaremos quando assinar. Agora não há comentários."Já sobre a exibição de Hjulmand, reforço para o meio-campo leonino, Amorim destacou a inteligência do médio, mas lembrou que ainda pode melhorar. "Muito inteligente a ler o jogo, vai melhorar no rendimento físico. Aguentou bem o jogo. Joga muito para a frente naquela posição. É muito esperto, já sabe o que fazer com a bola quando ela lhe chega, o que é muito importante naquela posição. Tudo o que esperávamos dele está a demonstrar, mas acho que pode dar ainda mais", concluiu Amorim.