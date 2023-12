Amorim explica titularidade de Gyökeres e atira: «Era importante meter o grupo todo no mesmo nível competitivo»

O Sporting fechou a fase de grupos da Liga Europa com um triunfo porsobre o Sturm Graz, em Alvalade, na 6.ª e última jornada do Grupo D.Em declarações no final da partida, Rúben Amorim explicou a titularidade de Viktor Gyökeres antes do clássico com o FC Porto e elogiou a exibição da equipa, apesar das várias alterações."Uma exibição que não seria fácil porque conjugámos jogadores que não têm atuado tanto, também em posições para este jogo específico que não seria o melhor. Era importante dar ritmo à equipa, não sofrer golos, vermos algumas coisas que treinámos serem aplicadas hoje e meter o grupo todo no mesmo nível competitivo. Acho que fomos muito competentes hoje, não deixámos o adversário atacar e criámos algumas ocasiões. Fizemos um jogo competente e ganhámos bem", começou por dizer o técnico dos leões, aos microfones da Sport TV."Fizemos a nossa observação e aquilo que era preciso para o jogo, tentámos conjugar posições mas tínhamos algumas substituições que iríamos fazer naquelas alturas acontecesse o que acontecesse. Achámos que era melhor ele começar e sair ao intervalo e entrar para o lugar dele o Marcus. Poderia ter sido ao contrário, mas a ideia era ele fazer um aquecimento porque tem um problema no joelho de forma a ele ficar mais seguro no jogo.""Sabíamos isso, mas temos coisas mais importantes. Se o Inácio não pudesse estar [no próximo jogo]... Temos é de fazer contas ao que temos agora e à nossa realidade e depois de certeza que iríamos arranjar soluções. Só com dificuldade é que ele ia levar o amarelo, o que acabou por não acontecer.""Acima de tudo é ver os jogadores que têm boa formação - capacidade física ele tem - e saber jogar futebol. O futuro dele vai ser como médio-centro, mas é um jogador que pode dar uma ajuda em várias posições porque não temos um plantel assim tão longo.""Estou satisfeito pela concentração, pela forma como lidaram com o jogo, porque também era necessário voltarmos às vitórias, e, claro, pela vitória. Estão todos de parabéns", terminou.