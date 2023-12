«Amorim, o treinador da moda»: imprensa espanhola rendida lembra 'cobiça' de grandes clubes

"Rúben Amorim é nove dias mais velho do que Cristiano Ronaldo. Enquanto o craque da Madeira continua a bater recordes no Al Nassr e na seleção de Portugal, o de Lisboa está a tornar-se um treinador de reconhecido prestígio": assim arranca o jornal 'As' um artigo dedicado ao treinador do Sporting, "técnico da moda na Europa" como a publicação lhe chama.Com os leões na liderança do campeonato depois do "tropeção" do Benfica, o Sporting está isolado com mais 2 pontos do que os encarnados e 3 do FC Porto, 'culpa' de Amorim: "o ideólogo do bom momento do Sporting é o seu jovem técnico. Com contrato até 2026, o nome de Amorim está de tempos a tempos a ser sondado para ocupar um grande banco na Europa", escreve o 'As'.E precisa: "Objeto de desejo dos grandes clubes, o treinador português esteve muito próximo de ocupar o banco do United, mas decidiu ficar em Lisboa. Também esteve na lista para ser inquilino em Stamford Brigde, antes da escolha recair em Pochettino, e no PSG, sendo Luis Enrique a decisão final. O seu contrato com o Sporting era uma pedra no caminho que os clubes interessados não queriam chutar e ele também não queria deixar o clube a mal".O jornal espanhol sublinha ainda que foi o seu estilo ofensivo que conquistou os adeptos leoninos - o seu "habitual é muito atraente para o espectador mais puro e para os jogadores, que gostam de estar à sua disposição". "Mais um 'plus' para ser ele o treinador que mais interesse gera nas secretarias técnicas de toda Europa. Amorim é muito cobiçado", concluem.