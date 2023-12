Amorim: «Rafael Silva? Tem características para ser um grande jogador»

Rúben Amorim deixou esta sexta-feira elogios a Rafael Silva, que vai ser reforço do Sporting em janeiro. "É um jogador que apreciamos, tem características para ser um grande jogador", referiu o treinador leonino na conferência de imprensa ao jogo com o Portimonense, marcado para sábado às 20h30.A chegada do central de 20 anos ao emblema de Alvalade acontecerá oficialmente no arranque de 2024. O central já realizou os exames médicos, definiu os termos do contrato e até já teve oportunidade de trocar as primeiras impressões com os novos colegas.Rafael Silva já esteve na Academia, aproveitando a ocasião para conhecer Rúben Amorim e o restante plantel, isto além claro dos funcionários no quartel-general e os cantos à sua nova casa.foi quanto custou Rafael Silva aos cofres do Sporting . Os leões adquiriram 90% do passe do ítalo-brasileiro, com o remanescente (10%) a ficar na posse do jogador e o seu agente.é o valor da cláusula de rescisão que blinda o jogador que somou esta época 14 jogos pelo Leixões - 12 na 2.ª Liga, um na Taça e outro na Allianz Cup. O central de 20 anos assina um contrato válido até junho de 2028 com o Sporting.