Amorim: «Sabíamos que ia ser difícil. Sofremos duas transições quando estava empatado e aí o Adán salvou-nos»

O Sporting despediu-se de 2023 com um triunfo sobre o Portimonense, por, em jogo a contar para a 15.ª jornada da Liga Portugal Betclic, resultado que deixa o leão no topo da tabela classificativa até... ao próximo ano.Em declarações no final da partida, Rúben Amorim salientou a justiça do resultado, apesar das dificuldades que o Portimonense conseguiu criar à sua equipa. "Já sabíamos que ia ser um jogo difícil, na primeira parte não tivemos grandes ocasiões, o Portimonense tapou todos os espaços e a jogarmos num quarto de campo torna-se difícil, mas controlámos bem o jogo. houve um período em que começámos a partir a equipa, a lançar os ataques com a equipa muito longa e a perder as segundas bolas, foi a única fase em que senti que o jogo não estava controlado. É sempre difícil contra uma equipa forte, grande. Tínhamos dois avançados para tentar cruzar mas o centrais, e até mesmo os laterais, do Portimonense são muito altos. Uma estratégia contra a outra, mas para mim ganhou a melhor equipa. Sofremos duas transições quando o jogo estava empatado e o António [Adán], aí, salvou-nos. Foi uma vitória justa num jogo difícil com duas estratégias completamente diferentes.""Temos de olhar para aquilo que tem sido as histórias dos jogos todos. Estamos a falar sempre de uma primeira parte que não é conseguida. O que eu acho é que uma equipa começa a tapar os buracos durante 45, 50 ou 60 minutos, mas depois começam a chegar uns metros mais atrasados, dois segundos mais atrasados e os nossos jogadores começam a fazer a diferença. Eu não acho que as nossas primeiras partes não sejam não conseguidas, simplesmente um adversário mais fresco e compacto, com o tempo, vai abrindo. Mudámos o posicionamento do Pote mais para a frente, de resto foi tudo igualzinho, o que já aconteceu noutros jogos.""É sempre bom porque ganhamos e mantemos o nosso lugar, mas não significa nada em termos do que vai acontecer no fim do campeonato. É bom ganhar, queremos esta sensação de pensar só no nosso jogo para manter o nosso lugar. Noite difícil mas saborosa.""Teremos de arranjar soluções, já há algum tempo que sabíamos isso. Temos um plantel que vai ajudar os novos jogadores da equipa B. Pensar num jogo e depois logo se vê", terminou.