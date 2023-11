Amorim sobre Geny: «Estou confortável com a situação porque enquanto treinador não irá haver venda»

Rúben Amorim foi confrontado com a possibilidade de o Sporting comprar o passe de Geny Catamo, mas o técnico encaminhou a resposta para a direção. De qualquer forma explicou que, como treinador, não quer que o jogador saia."Em relação ao Geny, isso é da parte da direção. Estou confortável com a situação dele, porque enquanto treinador do Sporting não irá haver venda. Enquanto treinador, o clube tendo uma percentagem pequena do seu passe, não irá vendê-lo, e isso é o sonho de qualquer treinador. Talvez até renove o contrato no futuro. O Geny não é problema para mim, talvez para a direção", explicou Amorim.