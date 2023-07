Amorim admite mais mexidas no Sporting: «Tudo dependerá da nossa capacidade e da vontade do jogador...»

Confrontado sobre as possíveis chegadas de Ueda, avançado do Cercle Brugge, e de Morten Hjulmand, médio defensivo do Lecce, Rúben Amorim não quis abrir muito o livro, mas assumiu que o Sporting tem tentado "vender" o projeto, que considera "muito aliciante", do clube para o futuro, uma vez que não pode utilizar "a cartada da Liga dos Campeões".

"Ueda e Hjulmand? Obviamente que não vou comentar, comentarei no fim, porque não ajuda nada estarmos a comentar. Poderá haver mais entradas e saídas, tudo dependerá da nossa capacidade e da vontade do jogador. A verdade é que o Viktor teve muita vontade de vir para aqui porque se não não estava aqui porque tinha outras propostas mais vantajosas. Tentámos vender-lhe o projeto e a verdade é que o projeto é muito aliciante. Não temos a cartada da Liga dos Campeões, mas temos outras características. Não vou comentar nomes. No fim faremos o rescaldo do mercado", disse, em declarações à Sport TV, no final do Sporting-Villarreal (3-0), no Troféu Cinco Violinos.