Amorim: «Título fica mais perto com a permanência de Gyökeres»

Rúben Amorim garantiu esta sexta-feira, na antevisão do jogo com o Famalicão, que o título fica mais perto pelo facto de Gyökeres não ter saído neste mercado de inverno. O treinador explicou que o clube não recebeu propostas para vender o sueco pelo valor da cláusula."Sobre o Gyökeres, não tivemos propostas pela cláusula de rescisão. Nenhum jogador ficou por estarmos a lutar por títulos. Ficaram porque na época passada saíram jogadores que valeram muito dinheiro. Entre contratações e vendas gastámos exatamente o mesmo e essa é a razão para não vendermos agora. Não estamos a fazer um esforço financeiro. Fizemos um planeamento muito diferente do ano passado. Título? Fica mais perto sem dúvida nenhuma. Se não tivéssemos Viktor, Pote, Trincão, Paulinho, ficaríamos muito mais longe. O Viktor, pelo impacto que tem, obviamente que estamos mais perto de alcançar títulos. Não abdicaria de nenhum título, mas para mim o principal é o campeonato. E não vamos abdicar dos outros. Mas temos que saber que valores teremos se entrarmos diretamente na Liga dos Campeões. O foco é ser campeão, porque isso dá um orgulho a toda a gente no clube e aos adeptos, tem um impacto psicológico nos adeptos e na forma como queremos ganhar, que não é de 20 em 20 anos mas sim de dois em dois ou de um em um. Se entrarmos podemos fazer um planeamento diferente. Temos que ser campeões nacionais. Se pudermos ganhar tudo muito bem, mas precisamos de sorte. E sorte é o que não falta às vezes", explicou.