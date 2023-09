Amorim vai fazer 'alterações': «Não para descansar jogadores mas para manter a equipa toda no máximo»

Rúben Amorim quer entrar na Liga Europa com o pé direito. O Sporting defronta amanhã o Sturm Graz, na Áustria, e, em declarações à SIC Notícias, o treinador do Sporting, pede foco na prova... mas também no campeonato."Sim, é uma competição na qual queremos chegar longe e, depois, ver se a conseguimos vencer, sabendo que há clubes com outra dimensão e históricos diferentes do nosso. Estamos num grupo perigoso e vamos defrontar uma equipa que muita gente não conhece, mas que fez a pré-eliminatória da Champions: é muito física, muito rápida, e portanto nós, da mesma forma que entrámos bem no campeonato, também queremos entrar bem na Liga Europa. É uma competição importante para nós.""Não haverá descanso, poderá haver alterações porque queremos outras características no jogo. O que aconteceu no campeonato, não vamos encontrar na Áustria, uma equipa muito mais física, muito mais rápida, tivemos atenção a isso, e nesta fase do campeonato quero toda a gente preparada. Vai haver alterações, não para descansar jogadores, mas para manter a equipa toda no máximo e termos as caraterísticas perfeitas para vencer o jogo.""Fica essa sensação, mas o mais importante e o principal é que fizemos isso na Liga Europa, mas no campeonato não estávamos bem. Queremos ter sucesso na Liga Europa, mas estar bem no campeonato, porque isso revela que somos uma equipa grande que luta pelos títulos. Ter bons jogos… Já sabemos que temos jogadores talentosos, que podem ganhar qualquer jogo, mas temos que estar nas fases finais da Liga Europa, das outras provas, mas principalmente estar na luta pelo título no campeonato. Isso não aconteceu o ano passado. Podemos bater qualquer adversário, mas da mesma forma que não nos esquecemos dos jogos com o Arsenal e Juventus, também não nos esquecemos do jogo com o LASK. Uma equipa do mesmo campeonato, muito física, que nos venceu por 4-1, talvez no pior dia da nossa estada em Alvalade. Eu não esqueci, ainda tenho o jogo no computador, portanto, vamos levar este jogo como uma final – porque é uma final."