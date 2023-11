Polga passa o testemunho a Coates e capitão responde: «A história continua a ser contada»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Anderson Polga (@andersonpolga04)

Já com um estatuto de relevo na história recente do Sporting, Sebastián Coates poderá atingir uma marca de assinalar na receção ao Dumiense, uma vez que, caso seja utilizado por Rúben Amorim no encontro da 4ª eliminatória da Taça de Portugal - e à partida tal deve suceder -, o central de 33 anos passará a ter 342 partidas pelos verdes e brancos, um registo que só Anderson Polga detém a nível de estrangeiros que alinharam em Alvalade.Desta forma, Seba tem a oportunidade de igualar o ex-central brasileiro como o estrangeiro com mais jogos disputados ao serviço dos leões e, esta sexta-feira, o internacional uruguaio recebeu mesmo uma espécie de 'bênção' por parte do antigo campeão do Mundo que representou o Sporting entre 2003 e 2012. Através das redes sociais, Polga fez uma passagem de testemunho para Coates, o qual já se encontra em Alvalade desde 2016."A história continua a ser contada. E agora, tenho a honra de passar o posto de jogador estrangeiro com mais jogos na história do Sporting de um capitão para outro. Coates, parabéns por todos esses anos defendendo a camisola do Sporting e liderando a equipa por todas as conquistas nessa trajetória. Continue fazendo história", sublinhou o antigo central de 44 anos.Já após a publicação no Instagram, Coates aproveitou o momento para agradecer a Polga pela mensagem que lhe dedicou. "Obrigado craque!! Uma honra e responsabilidade pra mim poder "continuar" com teu legado!! Vou sempre tentar fazer com a mesma dedicação e esforço que tanto você como outros jogadores mostraram em todos os anos no clube!", assumiu o atual capitão dos verdes e brancos, motivando uma pronta reação do brasileiro: "Seguimos juntos, capitão!"