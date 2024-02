André Gonçalves despede-se do Sporting e ruma aos Sub-23 do Estoril

André Gonçalves vai ingressar na equipa de sub-23 do Estoril após ter passado oito anos na formação do Sporting. No momento da saída, o avançado de 20 anos fez questão de despedir-se dos leões."Chegou a altura de dizer adeus ao clube que foi a minha casa perto de oito anos. Cheguei um menino e saio um homem. Quero agradecer a todos aqueles que me ajudaram ao longo dos anos: jogadores, treinadores, staff e colaboradores", partilhou o atacante na sua conta do Instagram.