APDA e as queixas de adeptos do Sporting sobre a atuação da polícia: «Verdadeira barbárie policial»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Associação Portuguesa de Defesa do Adepto (APDA) considerou que aconteceu ontem, antes do Sporting-FC Porto, uma "verdadeira barbárie policial". Numa nota no Instagram, e em reação às queixas dos adeptos leoninos sobre uso desproporcional da força por parte da polícia nas imediações de Alvalade, a APDA criticou a atuação das forças de segurança e sublinhou que "é hora de começar a afastar estes 'profissionais' das nossas ruas".

Comunicado na íntegra:

"A APDA tem estado a ser contactada desde o dia de ontem, com dezenas de queixas acerca do episódio de verdadeira barbárie policial que aconteceu ontem nas imediações do Estádio José de Alvalade.

Neste momento, estamos a analisar os vídeos e reportes das agressões policiais e todo o conteúdo que nos fizeram chegar, mas desde já queremos deixar uma declaração, em tons de chamada de atenção, a todos os que seguem o nosso trabalho.

Se é normal um adepto inocente e inofensivo, com os braços no ar, ser agredido brutalmente na cabeça com bastões, diremos que esta Polícia não nos serve.

Se é normal uma pessoa, sentada numa esplanada, com a cabeça deitada na mesa e as mãos na cabeça, receber bastonadas no crânio, diremos que esta Polícia já não nos serve.

Se é normal apontar shotguns a cara de adeptos e disparar à queima roupa, então esta Polícia já não nos serve.

Se é normal uma família que se encontra abraçada, protegendo-se de um ataque selvagem e indiscriminado, acabar por ser agredida por um grupo de agentes... esta Polícia já não nos serve.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por APDA (@apda.adeptosportugal)

Se é normal bater na cara de adeptos provocando cegueira e lesões para o resto da vida, sabendo que os colegas encobriram o criminoso responsável, então esta Polícia já não nos serve.

Queremos acreditar que não, que estes actos não são vistos como normais na Polícia. Temos plena consciência que uma Instituição como a Polícia é composta por excelentes profissionais, e sobretudo que este tipo de actuação não corresponde aquela que é a visão desta Instituição. Contudo, precisamos de provas que estes agressores não vão ficar impunes novamente.

Ou perante tudo o que aconteceu, alguém consegue dizer que a polícia estava ao serviço do cidadão e protegê-lo? Mais - todos aqueles que batem a mão no peito em nome do combate à violência dos recintos desportivos? Onde andam agora? O seu silêncio é cobarde e perpetua a violência pelas vossas mãos.

É importante termos consciência que estes comportamentos, estão espelhados no ainda recente relatório do Conselho Europeu que alerta para os maus tratos da PSP e da GNR. Este relatório, acima mencionado, é o mais recente, mas convidamos que todos procurem saber o que dizem os relatórios da Amnistia Internacional acerca de violência policial.

Assim, de forma enfatizada, dizemos que não aceitamos mais disto! Se os adeptos prevaricadores são afastados do estádio, é hora de começar a afastar estes "profissionais" das nossas ruas. Porque, mais uma vez....quem nos defende da Polícia?

A APDA está activamente a trabalhar neste caso e apela a que todos aqueles que foram agredidos ontem, entrem com urgencia em contacto connosco através do email geral@adeptosportugal.pt."