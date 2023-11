Arantes Fontes e a pirotecnia: «Temo que precisemos de mais de 1 milhão para pagar o que esta gente faz»

Na sua coluna de opinião no jornal 'Sporting', Tito Arantes Fontes, presidente do Grupo Stromp, aponta à "pirotecnia e violência" que "continuam a provocar danos na imagem do futebol português"."O ferido no pós-jogo do Bessa é inadmissível! Seja qual for a sua 'cor' clubista! E as multas com que o Sporting é sistematicamente sancionado por atos praticados por alguns seus supostos apoiantes são altamente lesivas do interesse do nosso clube! Este ano - entre competições nacionais e provas europeias - temo que precisemos de mais de um milhão de euros para pagar o que esta gente faz e que tanto nos prejudica! Até quando temos de suportar isto?", questiona.Recorde-se que a partida entre Boavista e Sporting ficou marcada pela violência que ocorreu no exterior do Estádio do Bessa, com rixas entre adeptos rivais, antes e após o encontro. Num primeiro momento, minutos antes da partida, grupos de adeptos do Boavista e Sporting confrontaram-se, com os axadrezados munidos com um martelo e em busca de retaliação face a elementos sportinguistas que, alegadamente, teriam roubado uma faixa. Já por volta das 23h50 desse dia, segundo relatos feitos ao nosso jornal, terá sucedido uma emboscada por parte de cerca de 30 adeptos do Boavista numa zona residencial próxima do estádio e que serviu de estacionamento para adeptos leoninos – no entroncamento entre a Rua Padre Himalaya e a Rua São João Bosco –, originando-se uma rixa entre os dois grupos e que resultou num ferido grave.