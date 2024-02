Arantes Fontes e o arquivamento do caso Boaventura pelo CD: «Um misturar de 'alhos com bugalhos'»

Tito Arantes Fontes, antigo presidente do Grupo Stromp, lamentou esta quinta-feira "o comunicado do Conselho de Disciplina sobre a condenação de César Boaventura pelo aliciamento comprovado de jogadores para perderem jogos contra o Benfica na época 2015/2016"."Foi um misturar de 'alhos com bugalhos'. Para 'dourar a pílula' até puseram uma putativa investigação a uns pretensos 400000 euros que o Sporting teria oferecido a jogadores do Marítimo para os incentivar a ganhar um jogo contra o Benfica, no mesmo campeonato. Ou seja, mistura-se o 'provado' com o 'não provado'… vale tudo para tentar dizer que é tudo 'farinha do mesmo saco'… mas não, não é! Por muito que lhes custe, é que não é mesmo!", escreveu na sua coluna de opinião do jornal 'Sporting', nas bancas esta quinta-feira.Recorde-se que o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol procedeu ao arquivamento dos casos de "aliciamento de jogadores" que envolviam o nome do Benfica. Dois dias depois de César Boaventura ter sido condenado a 3 anos e 4 meses de pena suspensa, o orgão explica que não existem "indícios suficientes de que a atuação de intermediários tenha ocorrido a mando de clube".