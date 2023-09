Arguidos no processo 'Cashball' foram todos absolvidos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os três arguidos no processo 'Cashball', que respondiam por crimes de corrupção ativa, foram esta terça feira absolvidos pelo tribunal de Leiria.Os empresários desportivos Paulo Silva e João Gonçalves e o ex-funcionário do Sporting, Gonçalo Rodrigues, estavam acusados de crimes de corrupção ativa, a envolver dois árbitros de andebol de Leiria.O caso remonta a situações ocorridas nas épocas desportivas de 2016/17 e 2017/18, envolvendo jogos de andebol e de futebol com o objetivo de alegadamente beneficiarem o Sporting.Segundo o tribunal, a prova demonstrada não foi suficiente para provar que estes elementos tenham engendrado um plano para beneficiar o Sporting.