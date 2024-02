Arranca a 'Operação Young Boys': Sporting viaja quarta-feira de manhã e treina na Suíça

Fechada a 'Operação Sp. Braga', o leão já trabalha com os olhos postos na primeira mão do playoff da Liga Europa, a disputar na quinta-feira, no Estádio Wankdorf, em Berna, frente aos Suíços do Young Boys (arranca às 18h45 locais, menos uma hora em Portugal Continental).





Segundo informou a comunicação do Sporting esta segunda-feira aos jornalistas que estarão em solo helvético, a comitiva viajará na manhã de quarta-feira até ao país do Centro da Europa, estando agendado para o final da tarde quer o habitual treino com 15 minutos abertos à imprensa (19h00 locais), quer a conferência de imprensa de Amorim mais um futebolista dos verdes e brancos (18h15), ainda a comunicar.Recorde-se que perante a necessidade de uma pequena adaptação ao sintético do Estádio Wankdorf, piso mais propício às lesões, o técnico decidiu trocar Alcochete pela Suíça, mitingando possíveis efeitos dessa diferente 'tapete', onde... o próprio já teve problemas - recorde aqui