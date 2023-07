Arthur despede-se dos companheiros e adeptos do Sporting: «Gratidão»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Arthur já está em Belo Horizonte, no Brasil, onde realizará nas próximas horas os exames médicos para assinar pelo Cruzeiro. Nas redes sociais, o extremo não perdeu a oportunidade de despedir-se dos colegas de equipa e dos adeptos leoninos."Gratidão, Sporting. Obrigado a todos os meus companheiros pela parceria e pela aprendizagem. Aos adeptos por todo o carinho", partilhou o jogador nas redes sociais ilustrando a mensagem com imagens dos festejos do golo que marcou ao Tottenham na Champions.