Arthur perto do Cruzeiro

Fora dos planos de Rúben Amorim, Arthur está no Brasil a manter a forma e, apesar de preferir prosseguir a carreira na Europa, o Cruzeiro ganha força, por pressão do seu agente, Neymar da Silva Santos, o pai do jogador do PSG.

O empresário mantém excelentes relações pessoais com Ronaldo Fenómeno, o proprietário do clube mineiro treinado por Pepa, e está a tentar convencer o extremo a voltar ao Brasileirão. Aliás, o Cruzeiro já contactou o Sporting procurando assegurar o empréstimo do camisola 11.