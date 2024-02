As últimas do Sporting: leão treina sem Paulinho mas Rúben Amorim chama Rafael Nel

Ainda a contas com uma tendinite no pé direito, o avançado Paulinho voltou a não participar no treino do Sporting, no caso o marcado para a manhã desta quarta-feira, em Alcochete, em vésperas dos leões defrontarem o Young Boys na segunda mão do playoff da Liga Europa (joga-se amanhã, às 20h00, no José Alvalade).No relvado da Academia Cristiano Ronaldo estiveram, então, 24 jogadores, com destaque para Rafael Nel, ponta de lança de 18 anos que se estreou precisamente diante da formação Suíça, há uma semana, em Berna - vitória por 3-1. Confira a lista de quem se exercitou:Adán, Franco Israel e Diogo Pinto.Esgaio, Fresneda, Geny Catamo, Neto, Eduardo Quaresma, St. Juste, Coates, Diomande, Gonçalo Inácio, Matheus Reis, Rafael Pontelo e Nuno Santos.Hjulmand, Morita, Daniel Bragança, Koindredi e Pote.Edwards, Trincão, Rafael Nel e Gyökeres.