As últimas do Young Boys: ex-Benfica Loris Benito foi operado ao joelho e Elia já voltou da CAN

Nota para a atualidade do Young Boys, onde Loris Benito, lateral-esquerdo que representou o Benfica em 2014/15 (fez 6 jogos pela equipa principal, mais quatro pelos 'bês'), foi operado nos últimos dias a um problema nos ligamentos cruzados do joelho direito, algo que o deixará sem competir, pelo menos, durante meio ano.O canhoto não defronta, assim, o Sporting, tal como o camisola 10, Kastriot Imeri, a contas com uma lesão muscular. Ao invés destas situações, Meschack Elia, que representou o Congo na CAN, juntou-se esta quarta-feira aos colegas de equipa, passou no reconhecimento médico e é opção para Raphaël Wicky, que pensa, dizem os jornalistas locais, utilizá-lo no onze titular diante dos leões.