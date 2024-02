Assembleia Geral de acionistas do Sporting realiza-se amanhã

O Sporting anunciou a realização da Assembleia Geral de acionistas da Sporting SAD na terça-feira, às 18 horas, no Auditório Artur Agostinho situado no Estádio José Alvalade. No final da sessão o presidente da Assembleia Geral, Bernardo Ayala (na foto), realizará o balanço dos trabalhos à comunicação social.Nos trabalhos, conformeavançou na edição de 15 de janeiro, será deliberado um novo empréstimo obrigacionista de 50 M€ a ser lançado até ao final do ano. Na ordem de trabalhos está também a consumação a operação de Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC) recomprados no passado mês de dezembro ao Novo Banco, uma operação financeira que deixou 88% da SAD nas mãos do clube.