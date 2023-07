Aston Villa resignado com preço de Pote

Pote é um dos alvos identificados pelo Aston Villa como potencial reforço para a nova temporada, mas o preço exigido pelos leões inviabiliza a transferência, pelo menos para esta janela de mercado, que encerra no final do mês. O clube de Birmingham estava disposto a chegar até aos 45 M€, um valor que em Alvalade é considerado baixo.Aliás, Frederico Varandas garantiu em entrevista à Sporting TV que após a saída de Ugarte os titulares só irão sair mediante o valor da cláusula de rescisão que, neste caso, é de 80 M€. Resta assinalar que, no mês passado, a SAD negociou com o Famalicão a compra de mais 40% do passe do transmontano por 7,7 M€.