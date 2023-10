Atalanta preparou jogo com o Sporting no estádio do Sacavenense

O Sporting recebe esta quinta-feira (17h45) a Atalanta, no Estádio José Alvalade, e a equipa italiana preparou-se para o jogo com um treino ligeiro esta manhã no estádio do Sacavenense. As imagens foram relevadas pela equipa italiana nas redes sociais.

Na primeira jornada, o Sporting venceu fora o Sturm Graz (2-1) e a Atalanta triunfou em casa frente ao Rakow (2-0).