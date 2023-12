Atalanta-Sporting, 1-1: O duelo em 5 factos

3%

32

O Sporting empatou no terreno da Atalanta (1-1), em jogo da quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa. A GoalPoint destaca estes cincos dados estatísticos:O Sporting não permitiu qualquer ação com bola na sua área na primeira parte, mas nem isso evitou o golo sofrido, num remate que tinha poucas probabilidades de ter êxito. Scamacca bateu Adán aos 23 minutos, numa tentativa com apenas 3% de probabilidade de goloRúben Amorim lançou Marcus Edwards na segunda parte e o extremo não se mostrou nada "combalido", como tinha dito o treinador na antevisão. O inglês marcou num dos seus dois remates e ofereceu três passes para finalização, um deles para uma das quatro ocasiões flagrantes desperdiçadas pelo conjunto leoninoParte do desperdício leonino no jogo de ontem passou pelos ferros da baliza defendida por Musso. Foram duas as bolas devolvidas pelos postes, o que representa um máximo da Liga Europa de 2023/24 num só jogo. Este é um feito partilhado com o Aris, Häcken e Bayer LeverkusenPote foi o grande protagonista do desacerto sportinguista diante da baliza da Atalanta, já que o camisola 28 desperdiçou três ocasiões flagrantes, a valerem um Golo Esperado (0,9 xG), que teria mantido a formação leonina na luta pelo primeiro lugar o grupoNo plano oposto, em destaque esteve Gyökeres, cada vez com menos surpresa. O sueco assistiu para o golo de Edwards e procurou o espaço vazio de forma incansável, ao ponto de somar 32 passes progressivos recebidos, um máximo da Liga Europa desde que há GoalPoint (2014)