Balanço de vendas e aquisições do Sporting: leões com saldo positivo de 62,1 milhões de euros

Entradas definitivas e temporárias



Vendas

A Sporting SAD, como tem sido habitual desde que Frederico Varandas assumiu a presidente enviou à CMVM um resumo sobre as transferências realizadas no ano de 2023. O documento não apresenta grandes surpresas além da informação da compra da totalidade do passe de Nuno Santos, e revela um saldo claramente positivo entre as compras e vendas: 62,1 M€O Sporting investiu na compra do passe de 11 jogadores: Tanlongo, Diomande, Bellerín, Trincão, Gyökeres, Hjulmand, Diogo Cardoso, Pote (mais 40% do passe), Nuno Santos (mais 20% do passe), Ugarte (mais 10% do passe) e Fresneda. No total, os leões gastaram 72,1 M€ cabendo a fatia de leão às aquisições de Gyökeres (20 M€) e Hjulmand (18 M€). A novidade aqui é a comissão paga na compra do passe do internacional sueco, 2 M€, um valor normal tendo em conta que a habitual percentagem de 10%. Os restantes valores já foram publicados porao longo dos últimos meses.Resta ainda assinalar o empréstimo de jovens promissores como Pedro Bondo, Mauro Couto, Tiago Parente e Evandro Santos, jovens cujos passes o Sporting poderá comprar caso mostrem valor suficiente para assinar contrato.No capítulo das vendas há a registar a saída de 17 jogadores e, naturalmente, destacam-se as verbas encaixadas com as vendas dos passes de Ugarte (60 M€) e Porro (45 M€). No total, entraram nos cofres leoninos 134,2 M€. Esta verba poderá ainda ser reforçada a médio prazo pois jovens Joelson, Gilberto e Domingos Duarte que saíram a custo zero mas o Sporting assegurou 50% numa futura venda e ainda o direito de preferência.Feitas as contas, além de ter garantido um plantel competitivo, a SAD tem as contas no verde com um lucro superior a 60 M€.