Bancadas vibraram com Gyökeres e até houve direito a cântico

'Vik' libertou-se de qualquer tipo de pressão logo ao minuto 19, quando, após centro de Esgaio, desviado por um defesa dos bascos, atirou a contar e... lançou a euforia nas bancadas, que vibraram com a sua estreia a marcar, ao ponto de, nos minutos seguintes, lhe dedicarem um cântico, entoando o seu nome. No campo não se desconcentrou e contou com a ajuda do companheiro de ataque, Paulinho, que lhe transmitiu várias indicações, tal como Rúben Amorim, esse desde o banco.





No final, claro, não escapou a uma mini invasão de campo por parte dos mais pequenos, como pode conferir na imagem no topo da página. As entrevistas rápidas atrasaram-se a bem das fotos e autógrafos...