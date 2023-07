Bellerín despede-se do Sporting com mensagem de esperança: «Esta equipa vai longe»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Real Betis Balompie´ (@realbetisbalompie)

No dia em que foi oficialmente apresentado como reforço do Betis, Bellerín deixou uma mensagem de agradecimento e apoio aos seus antigos companheiros de equipa e a toda a massa associativa do Sporting."Sportinguistas, muito obrigado pelo tempo que passámos juntos. Tenho a certeza que esta equipa vai longe. Sou muito grato aos meus companheiros, ao míster, e aos adeptos pelo apoio nesses meses. Sempre leão!", partilhou o internacional espanhol na sua conta do Instagram.