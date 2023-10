Bellerín não quis ficar no Sporting: «O meu corpo estava a pedir-me para voltar para casa»

Reforço de janeiro do Sporting versão 2022/23, por empréstimo do Barcelona, Héctor Bellerín não convenceu a SAD a acionar a opção para ficar consigo por mais dois anos, até porque... assumiu desde cedo aos responsáveis verdes e brancos que a sua intenção era "voltar a casa", que é como quem diz, ao Betis, que representou em 2021/22."O meu corpo estava a pedir-me para voltar para casa. Era a única coisa que queria; era o momento mais importante da minha carreira. Queria assentar no Betis, algo que era o mais importante para mim, poder jogar aqui até me reformar", assinou o lateral-direito, de 29 anos, no magazine da Liga Europa, em vésperas de defrontar o Sparta de Praga.Bellerín, recorde-se, chegou a troco de um milhão por uma cedência de meio ano. No final de 2022/23, terminou o contrato com o Barça e os leões podiam rubricar com um espanhol um vínculo de mais dois anos, algo que não se concretizou. Depois de muitos alvos apontados para concorrer com Esgaio, a escolha recaiu sobre Fresneda, do Valladolid.Em Alvalade, Héctor realizou 13 jogos de leão ao peito e marcou um golo.